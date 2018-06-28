Ещё
Навоз со свинофермы скинули в одну из рек Ленобласти — вся рыба умерла
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Навоз со свинофермы скинули в одну из рек Ленобласти — вся рыба умерла 

Ivyborg.ru 28 июня 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Свиноферма в Кировском районе сбросила навоз в реку Войтолово, находящуюся рядом с одноименной деревней. В результате вода поменяла цвет, а рыба умерла. Об этом сообщают очевидцы
Официальная информация пока не поступала.
Ivyborg.ru: последние новости
Верблюжонка из зоопарка в Ленобласти назовут в честь Станислава Черчесова В Ленобласти введен карантин по африканской чуме свиней В Волхове мужчина на спор прыгнул с моста в реку и утонул
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами266
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит17
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Пассажира избили и выбросили из самолета85
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»55
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение