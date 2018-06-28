Навоз со свинофермы скинули в одну из рек Ленобласти — вся рыба умерла

Свиноферма в Кировском районе сбросила навоз в реку Войтолово, находящуюся рядом с одноименной деревней. В результате вода поменяла цвет, а рыба умерла. Об этом сообщают очевидцы Официальная информация пока не поступала.