Вампиры — отнюдь не единственная головная боль новозеландской полиции.

Сериал «Паранормальный Веллингтон» — спин-офф популярной комедии Тайки Вайтити «Реальные упыри» (What We Do In The Shadows). Рассказывает он о трудовых буднях полицейских Новой Зеландии , которые открывают для себя мир сверхъестественных существ, с переменным успехом пытающихся спрятаться от человечества.