Сборная Германии: «Больно так рано вылетать с ЧМ. Поздравляем Швецию и Мексику» 

Сборная Германии, вылетевшая с чемпионата мира по итогам группового этапа, пожелала национальным командам Швеции и Мексики удачи в плей-офф.
”Пусть и больно так рано вылетать с турнира, поздравляем Швецию и Мексику. Желаем удачи в плей-офф!” — написано в официальном аккаунте сборной Германии в «Твиттере».
Накануне немецкие футболисты проиграли сборной Южной Кореи в Казани со счетом 0:2 в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. Турнирное положение в группе F: 1. Швеция — 6 очков; 2. Мексика — 6; 3. Южная Корея — 3; 4. Германия — 3.