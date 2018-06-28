Сборная Германии: «Больно так рано вылетать с ЧМ. Поздравляем Швецию и Мексику»

Сборная Германии , вылетевшая с чемпионата мира по итогам группового этапа, пожелала национальным командам Швеции Мексики удачи в плей-офф. ”Пусть и больно так рано вылетать с турнира, поздравляем Швецию и Мексику. Желаем удачи в плей-офф!” — написано в официальном аккаунте сборной Германии в «Твиттере». Накануне немецкие футболисты проиграли сборной Южной Кореи Казани со счетом 0:2 в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018. Турнирное положение в группе F: 1. Швеция — 6 очков; 2. Мексика — 6; 3. Южная Корея — 3; 4. Германия — 3. В 1/8 финала чемпионата мира Швеция сыграет против Швейцарии , а Мексика встретится с Бразилией