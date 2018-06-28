СМИ призвали футбольных болельщиков не покупать черную икру

Британская газета The Independent пишет, что осетровая рыба на Волге находится на грани вымирания.

Причиной этому Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция в Европе и плотина, которая сыграла большое значение в том, что осетровая рыба, богатая черной икрой, находится на грани вымирания.

Плотина не только блокирует миграцию рыб, но также изменяет естественный поток и температуру реки, отмечает Independent. Издание добавляет, что таким образом, площадь нерестилища была сокращена с 3,6 тыс. гектаров до 430 гектаров.

Газета советует футбольным болельщикам, которые приезжают в Волгоград на чемпионат мира по футболу-2018, в качестве привлечения внимания к проблеме избежать покупки черной икры.

Ранее сообщалось, что в Волгограде не будут применять специальные средства против мошек во время чемпионата мира по футболу-2018.