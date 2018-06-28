Ещё
СМИ призвали футбольных болельщиков не покупать черную икру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ призвали футбольных болельщиков не покупать черную икру 

Газета.Ru 28 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Британская газета The Independent пишет, что осетровая рыба на Волге находится на грани вымирания.
Причиной этому Волжская ГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция в Европе и плотина, которая сыграла большое значение в том, что осетровая рыба, богатая черной икрой, находится на грани вымирания.
Плотина не только блокирует миграцию рыб, но также изменяет естественный поток и температуру реки, отмечает Independent. Издание добавляет, что таким образом, площадь нерестилища была сокращена с 3,6 тыс. гектаров до 430 гектаров.
Газета советует футбольным болельщикам, которые приезжают в Волгоград на чемпионат мира по футболу-2018, в качестве привлечения внимания к проблеме избежать покупки черной икры.
Ранее сообщалось, что в Волгограде не будут применять специальные средства против мошек во время чемпионата мира по футболу-2018.
Газета.Ru: последние новости
Озил: мне нужно время, чтобы оправиться от провала сборной на ЧМ-2018 Московский зоопарк закроют в 15:00 в субботу из-за прогнозов Гидрометцентра Во Франции нашли сбежавшего из зоопарка кенгуру
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами266
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит17
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Пассажира избили и выбросили из самолета85
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»55
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение