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Полуголый активист остановил движение на автостраде в Лос-Анджелесе. Видео
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Полуголый активист остановил движение на автостраде в Лос-Анджелесе. Видео 

Вести.Ru 28 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Движение на оживленной автостраде Лос-Анджелеса было парализовано на добрые два часа после того, как на металлическую конструкцию с дорожными знаками над проезжей частью забрался полуголый мужчина и развесил плакаты, на одном из которых было написано его имя, а на других — невнятные экологические лозунги.
Man protesting on top of the 110 freeway sign! #abc7eyewitness #LosAngeles #TrafficAlert pic.twitter.com/BTcIjhWkOm
— Isabel C (@izzylandd) 27 июня 2018 г.
Происшествие произошло 27 июня в 8 утра. Активист со своими плакатами наотрез отказывался спуститься, однако с удовольствием позировал очевидцам, делающим фотографии и снимающим видео, танцевал и кричал в мегафон о том, что его зовут Дефри и он любит Бога.
Dephree has escaped the clutches of law enforcement pic.twitter.com/dxw9EnjHoo
— Benjamin Oreskes🦅 (@boreskes) 27 июня 2018 г.
Приехавшие полицейские перекрыли автостраду и были вынуждены обратиться за помощью к пожарным после многократных отказов полуголого мужчины самостоятельно покинуть опасную высоту.
Активист не захотел спускаться и по выдвижной лестнице, которую ему любезно предложили огнеборцы. И лишь после того, как на проезжей части были размещены надувные маты, предназначенные для эвакуации людей из горящих зданий, мужчина соизволил спрыгнуть на них.
Dephree has just done a backflip of the sign. pic.twitter.com/d5qh6qybQ6
— Benjamin Oreskes🦅 (@boreskes) 27 июня 2018 г.
Полиция задержала активиста, после чего к 10 утра движение по автостраде возобновилось.
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