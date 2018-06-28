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Три рысенка родились в Ижевском зоопарке
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Три рысенка родились в Ижевском зоопарке 

Izhlife 28 июня 2018
Фото: Izhlife
В Государственном зоопарке Удмуртии представили очередное пополнение со вчерашнего дня в вольеры начали выпускать трех котят восточно-сибирской рыси, сообщает пресс-служба учреждения.
Выходы в вольер не продолжительные, но очень увлекательные. За это время малыши успевают надышаться свежим воздухом, изучить новую территорию, наиграться от души, устать и улечься друг на дружку сладко спать, — говорится в сообщении.
Рысят вынужденно отлучили от матери, так как из-за притупленного материнского инстинкта она не знала, что делать с малышами. Теперь воспитывать их будут сотрудники зоопарка.
Кстати, котята получили имена, начинающиеся на одну букву, Агата, Афина и Аксель.
В вольерах они появляются дважды в день с 10:00 до 11:00 и с 17:00 до 18:00.
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