Джоли закрутила роман со звездой сериала «Ночной администратор»

Однако такой поворот событий, похоже, раззадорил Джоли. 43-летняя актриса сейчас находится в Лондоне на съемках сиквела «Малефисента» и, похоже, нашла себе кавалера. Им оказался британский актер Том Хиддлстон . Он на пять лет младше Джоли, но это звезду не смущает.

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Правда, объявлять о своем новом романе актриса не торопится. Как отмечают инсайдеры, она хочет дождаться официального подтверждения развода и лишь потом рассекретить свои отношения.

Правда, источники уточняют, что актриса все же сделала исключение — познакомила Хиддлстона с детьми. Близкое окружение также утверждает, что новый роман пошел Анджи на пользу: она стала гораздо счастливее, пишет сайт Dni.ru со ссылкой на Radar Online.

Напомним, что Том Хиддлстон известен зрителю по кинокомиксу «Мстители», где сыграл лукавого бога розыгрышей Локи, а также сериалу «Ночной администратор», где его партнером по площадке стал легендарный «доктор Хаус» Хью Лори

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Кадр из сериала «Ночной администратор»;