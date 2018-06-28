Ирина Шейк в образе роковой ковбойши появилась на обложке глянца

Ирина Шейк обычно всегда носила длинные волосы, но недавно сменила имидж. Супермодель сделал короткую стрижку и даже решилась остричь челку. Для девушек подобной профессии преображение неотъемлемая часть жизни, но фанаты модели оказались не в восторге от ее нового образа. Однако чуть ранее она успела сняться в фотосессии для французского журнала ELLE . К радости многих, Ирина предстала с привычными длинными волосами и в необычном образе.

На обложке глянца она появилась в одной рубашке, концы которой были завязаны в районе талии, что позволило продемонстрировать красивый изгиб тела звезды. Естественный макияж подчеркнул ее природную женственность, а распущенные волосы придали образу романтики. На других фото Шейк позирует в блузке с глубоким декольте, брюках в тон, коричневых ковбойских сапогах и шляпе подстать им. Простой и лаконичный образ модель сделала очень чувственным только с помощью выразительного взгляда.

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Поклонники пришли в настоящий восторг от этой фотосессии. Образ роковой ковбойши и женственность модели не оставили никого равнодушными. «Невероятно красивая», «Ааа, обожаю такой стиль! Божественно!», «Какой взгляд», «Так просто, но так волшебно», — отозвались пользователи соцсетей. Напомним, что в феврале Ирина уже примеряла ковбойские сапоги для рекламной компании и тогда поразила своими формами в облегающем боди, так как она только в прошлом году стала мамой, а уже смогла вернуться в форму.

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