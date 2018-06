«Надо было начать пить еще в первом тайме»: соцсети о поражении немецкой сборной

Германия заняла последнее место в группе и не попала в плеф-офф чемпионата мира. Кто-то плачет, а кто-то празднует. Собрали лучшие реакции фанатов со всего мира.

Перед игрой

Еще за час до игры немецкие болельщики были на подъеме:

"Давайте начнем! Команда должна выиграть в последнем групповом матче"

Auf geht’s #diemannschaft der Sieg im letzten Gruppenspiel muss her 🇩🇪💪🏻! #dfb #fifa #worldcup #wm2018 #weltmeister #gerkor #germany #southkorea #schwarzrotgold #fussball #dfbtrikot #instafifa #fifaworldcup #game #russia #bestneverrest #korger

Корейцы тоже лучились оптимизмом:

"Вы можете!"

할수있다! #roadtorussia#korger#miracle

27 Июн 2018 в 6:42 PDT Немецкой сборной нужно было выиграть с любым счетом, но за 90 минут команде так и не удалось забить. Развязка наступила в уже добавленное арбитром время.

"6 минут добавленного времени — Германия, сейчас или никогда"

6 Minutes of added time — Now or Never for Germany #KORGER pic.twitter.com/GRgIvIQZ7P

Бурная развязка увлекла даже нейтральных зрителей:

"Группа F — все в ужасе!"

🎶 Group F is on 🔥🔥, everybody's terrified! 🎶#MEXSWE #KORGER #WorldCup pic.twitter.com/XzQ66CYURH

Две результативные атаки сборной Южной Кореи повергли мир в шок:

"Надо было начать пить ещё в первом тайме. Трезвым это смотреть невозможно"

Ich hätte schon in der ersten Halbzeit mit dem Trinken anfangen sollen. Nüchtern ist #KORGER echt schlimm.

"Нет слов: Германия вылетает из чемпионата мира"

Speechless 😶 Germany are out of the #WorldCup. #DieMannschaft #ZSMMN #KORGER 2-0 pic.twitter.com/FhN2QtNZmp

После игры

Germany kicked out of Fifa World Cup 2018 #Germany #Ger pic.twitter.com/UL9auGlkyL

#KORGER Germany 2014 vs Germany 2018 pic.twitter.com/b5jDejkfPY

Немецкие болельщики погрузились в траур

This pic sums up it all #KORGER #WorldCup2018 #Germany pic.twitter.com/o50xcGocBS

Хотя некоторые еще пытались шутить:

"Не плачь, я попрошу Северную (Корею) вторгнуться в Южную!"

Don't Cry, i will ask North to Invade South! 😂😂😂 #WorldCup #Germany pic.twitter.com/nFT957I68T

Зато фанаты других сборных не упустили случая позлорадствовать.

Комментарий из Мексики : «Если вы мексиканец, найдите корейца и обнимите его»

If you're Mexican, find a Korean and hug them today! #KORGER pic.twitter.com/A8Sls2UbCk

🇳🇬Nigeria be like! 🇩🇪Germany, welcome brother #KORGER 😁😁😁😆😆😆😆😆😆😆😆 pic.twitter.com/cabCcIJfXB

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

Alemanha, see you in 2022! #copa2018 pic.twitter.com/HtilNsh5mX

Злорадство бразильцев заметили даже сторонние наблюдатели:

"Как бы вы подписали это фото?"

How would you caption this photo? #WorldCup2018 #WorldCup #Germany pic.twitter.com/CZVxkJv40h

И только эксперт говорил о своем:

И Меркель теперь не приедет на игру своей сборной https://t.co/gtEukVTHMw

