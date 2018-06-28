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Московский зоопарк посетили ребята из ТЦСО «Чертаново»
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Московский зоопарк посетили ребята из ТЦСО «Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 28 июня 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Участники Московской образовательной смены из ТЦСО «Чертаново» отправились в Московский зоопарк в среду, 27 июня.
В Московском Зоопарке проживают животные России и других стран, и на сегодняшний день там содержится больше тысячи их видов. Лисиц, медведей, сов, жирафов, слонов и других жителей нашей планеты увидели ребята на увлекательной экскурсии. По словам участников, прогулка по зоопарку была интересной и занимательной.
Еще ребята посетили выставку восточных народов «О бумаге и не только…» во вторник, 26 июня. На ней детям рассказали, как можно создавать шедевры при помощи бумаги, туши и природных материалов.
Благодаря проекту «Московская смена» ребята из Чертанова Северного не сидят дома, а ходят в музеи, занимаются спортом и узнают что-то новое. Их лето становится интересным и незабываемым.
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