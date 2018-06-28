6 стран с самой дорогой питьевой водой

Москва , 28 июня — «Вести. Экономика». 650 млн человек по всем мире не имеют доступа к чистой воде согласно последнему отчету организации WaterAid. Эксперты опубликовали исследование «Water: At What Cost? The State of the World∎s Water», в котором рассматриваются тенденции и текущая ситуация в мире относительно доступа к питьевой воде. Существует мнение о том, что бедные люди не имеют доступа к питьевой воде, так как не могут заплатить за нее. Однако эксперты WaterAid показывают, что эти люди платят за воду, и зачастую намного больше, чем люди в богатых странах. В странах, таких как Великобритания , люди с минимальной оплатой труда тратят на воде менее 0,1% своего дохода. Для сравнения, люди в бедных странах тратят почти половину своего дохода, чтобы обеспечить водой ежедневный нужды своей семьи. Ниже мы расскажем о странах, где люди тратят самую значительную долю своих доходов на воду. 1) Папуа-Новая Гвинея

В Папуа-Новой Гвинее самые бедные платят $2,60, или 54% своего дневного дохода, на почти 50 литров воды, которая доставляется им из службы доставки. 50 литров — это минимальный дневной объем воды, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения для удовлетворения ежедневных потребностей. 60% населения страны, которое достигает 7,3 млн человек, живут без доступа к безопасной по санитарным нормам воде. 2) Камбоджа

За последние 15 лет ситуация с доступом к безопасной воде в Камбодже существенно улучшилась. В столице, городе Пномпень , практически все жители города имеют доступ к воде. Однако 80% населения Камбоджи живут в сельской местности, где беднейшее население тратит 108% своего дневного дохода на воду. 3) Эфиопия

Государственные служащие в Эфиопии получают зарплату около $0,92 в день. Для них расходы на воду могут составить 15% от дневного дохода, но лишь в том случае, если они сами несут воду домой. Расходы могут вырасти до 150% от дневного дохода, если воду им доставляют. Домохозяйства, относящиеся к среднему классу, имеют доступ к услугам коммунальных предприятий, что снижает их расходы на воду почти в 20 раз. 4) Мадагаскар

В Мадагаскаре люди тратят до 45% своего дневного дохода, для того чтобы получить 50 литров воды в день. Многие семьи просто не имеют выбора, поэтому должны набирать воду из небезопасных источников. Почти половина населения страны ощущает нехватку доступа к безопасной воде. 5) Индия

Для беднейших слоев населения затраты на воду в $0,71 составляют 17% дневного дохода. Индия занимает лидирующую позицию по числу людей, не имеющих доступа к безопасным источникам воды, — 75,8 млн Ежегодно 140 тыс. детей в Индии умирают от диареи, так как они не имеют доступа к чистой воде. 6) Гана

В Гане поставки воды по водопроводу либо непостоянны, либо вообще отсутствуют. Беднейшие слои населения тратят до 25% своей зарплаты на поставки воды, которая привозится к ним на водовозах. Домохозяйства среднего класса, которые могут позволить себе бак для воды в доме, платят втрое меньше.