Мифы и правда о плавании в бассейне: правильно ли вы тренируетесь?

Самые распространенные заблуждения и мифы о плавании в бассейне разбирает наш эксперт по плаванию:

Олег Малинский,

Москва , 25 лет Мастер спорта по плаванию

Занятия в бассейне пойдут вам на пользу только в том случае, если походить к ним с умом.

Перед плаванием не нужно разминаться, как перед другими тренировками: это миф Самая частая ошибка тех, кто только начинает заниматься плаванием, — пренебрежение разминкой. Перед любой нагрузкой, и бассейн в этом случае не исключение, необходимо подготовиться и размяться, чтобы минимизировать риск травм на занятиях. Уделяйте разминке примерно 10-15 минут перед тренировкой и разогрейте все мышцы и суставные сумки.

Классическая разминка включает в себя: ходьбу на месте, подъем коленей, приседания, вращение туловищем, наклоны, упражнения лежа, прыжки со скакалкой, легкий бег.

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Главная задача тренировок в бассейне — научиться быстро плавать: это миф Люди, которые только открывают для себя спортивное плавание, часто делают акцент на скорости и уделяют мало внимания технике, совершенствование которой и есть главная цель тренировок в бассейне. К тому же техника и скорость взаимосвязаны. Чем техничнее вы плывете, тем быстрее преодолеваете расстояние в воде.

Отрабатывать правильные движения в воде лучше всего на суше. Таким образом тело выработает мышечную память и находясь в воде, вы будете затрачивать гораздо меньше собственных ресурсов. А технику правильного гребка можно тренировать с помощью специальных гребных резинок.

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Во время тренировки обязательно делать перерыв на отдых и откупавание: это правда

Несмотря на то что плавание считается одним из самых безопасных видов спорта и у него мало противопоказаний, тренируясь в бассейне, вы создаете дополнительную нагрузку на сердце и ее нужно контролировать. Поэтому одна из важных составляющих тренировки — откупывание — так называется заминка у пловцов. Это спокойное небыстрое плавание на невысоком пульсе в течение определенного времени, которое позволяет отдохнуть и восстановить пульс.

Откупываться нужно не только в конце тренировки, но и во время. Между тренировочными заданиями достаточно откупаться 100-300 метров, а после всей тренировки желательно проплыть не менее 300 метров.

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Занимаясь плаванием, важно акцентировать внимание на дыхании: это правда

Правильное дыхание в плавании помогает не только контролировать технику, но и минимизировать нагрузку на сердце. Основные правила дыхания соблюдайте на протяжении всего занятия: вдох делайте ртом над водой, а выдох всегда осуществляйте в воду. Вдыхайте ртом, а выдыхайте — носом и ртом.

В конце тренировки полезно проплывать завершающую дистанцию, придерживаясь определенного ритма дыхания. Для новичков подойдет интервал «три гребка, один вдох». Для более опытных спортсменов этот интервал увеличивается до 6-7 гребков.

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Бассейн полностью заменяет тренажерный зал и любую физическую нагрузку: это миф Если вы всерьез решили заняться плаванием, то без тренировок в тренажерном зале вам не обойтись, так как плавание требует физической подготовки. Даже если вы будете просто работать с собственным весом, например, отжиматься или подтягиваться, наращивая мышечную массу рук, ваши показатели в бассейне значительно улучшатся.

Особенно эффективны тренажеры-эспандеры для плавания. Они позволяют совершенствовать технику гребка и увеличивают выносливость и силу мышц, которые задействованы во время плавания.

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