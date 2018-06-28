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Новый дом для морских котиков и нерп в Москве начнут строить до конца года
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Новый дом для морских котиков и нерп в Москве начнут строить до конца года 

Вести.Ru 28 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Площадь сооружения составит 5,4 тысячи квадратных метров. Там разместится комплекс из шести бассейнов, где будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи. Также запланировано место для белух, говорится на официальном портале мэра Москвы.
Бассейны глубиной от 3,5 до 7 метров будут располагаться на улице. Бассейны наполнят соленой водой и создадут эффект искусственной волны, чтобы условия для северных ластоногих были максимально приближены к естественной среде их обитания.
Посетители смогут рассмотреть животных с близкого расстояния — смотровая зона будет на одном уровне с водой.
Кроме того, в Московском зоопарке в этом году начнут создавать крупнейший в Европе инсектарий, а также павильоны «Арктика» и «Амазония».
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