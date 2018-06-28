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Пересильд о Голливуде: Предлагали сыграть женщин легкого поведения
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Пересильд о Голливуде: Предлагали сыграть женщин легкого поведения 

Teleprogramma.pro 28 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса театра и кино, звезда фильма «Битва за Севастополь» в одном из своих откровенных интервью рассказала о профессиональных качествах и предложениях о работе, поступающих от голливудских режиссеров. Несмотря на то, что Юлия Пересильд воспитывает двух дочек: 9-летнюю Анну и 6-летнюю Марию, актриса находит время и на интересные проекты.
В этом году на экраны вышел сериал «Золотая Орда», в котором Юлия Пересильд предстала в новом для себя амплуа, российский зритель помнит ее по трагической роли в военной драме «Битва за Севастополь».
По словам самой актрисы, она редко пользуется косметикой вне съемочного процесса, а следить за фигурой ей помогают дети, за которыми приходится бегать по детским площадкам. Материнство — лучший фитнес! Если говорить о профессиональных качествах, Пересильд не сомневается, что так называемые «роли с недостатками», наиболее привлекательны для актрис, они помогают найти в себе новые грани, необычные подходы к развитию личности, предложенной сценаристом.
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Как и большинство российских актрис, Юлия Пересильд не раз получала предложения от голливудских режиссеров, однако актриса не торопится завоевывать заокеанские горизонты. Из-за плотного рабочего графика, Пересильд едва находит время на то, чтобы посетить косметолога или сходить на спа-процедуры. Юлия старается, как больше времени бывать дома с семьей.
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«Вы не поверите, но бывают предложения вроде небольших ролей — ролей русских проституток… Не могу сказать, что как только мне пишет «Голливуд», я бросаю всё и куда-то еду… Если бы Люк Бессон, который однажды мне вручал приз в Пекине за лучшую главную роль в фильме «Битва за Севастополь», предложил мне у него сняться… Если бы Павел Павликоский предложил мне роль, Андрей Звягинцев… Я бы мечтала пересечься с этими режиссерами», — приводит ok-magazine слова актрисы.
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