«Коммерсантъ» рассказал об инвесторах медиастартапа Елизаветы Осетинской The Bell

Инвестиции в запуск медиастартапа The Bell, запущенного бывшим шеф-редактором РБК , могли составить около $600 тыс. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В первый год работы The Bell планировал запустить веб-сайт с версиями на русском и английском языке, мобильную версию, сформировать штат из 25 сотрудников и привлечь $1,1 млн В дальнейшем проект собирался ввести подписку за $50 в год и набрать 15 тыс. подписчиков, следует из презентации The Bell, с которой ознакомилось издание.

Собеседник издания рассказал, что Осетинская вела переговоры о поддержке The Bell с двумя десятками бизнесменов. В итоге было найдено четыре группы инвесторов, которые вложили в стартап в общей сложности порядка $600 тыс. В частности, проект поддержали университет Беркли через Investigative Reporting Program (IRP), о чем ранее говорила сама Осетинская. По информации источника, в июле прошлого года стартап получил от университета $100 тыс. с возможностью продления участия в программе.

фонда «Династия» Также проект профинансировали предприниматели с российскими корнями, в том числе те, у кого есть бизнес в США . Они безвозмездно вложили в The Bell $90–100 тыс. Еще $100 тыс. вложил сын основателя «Вымпелкома» Борис Зимин . В ноябре прошлого года The Bell привлек €220 тыс. в Европейском фонде за демократию, учрежденном членами Евросоюза

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По словам директора программы журналистики расследований IRP магистратуры журналистики Калифорнийского университета в Беркли Джона Темпла, Осетинская стала участником программы до 31 августа 2018 года. Ежегодно проект получает $100 тыс. в год до вычета налогов, включая зарплату, медстраховку и другие расходы. «Мы весьма впечатлены работой команды The Bell», — сказал Темпл.

Осетинская запустила The Bell во время стажировки в Стэнфорде в 2016—2017 годах. До этого она в течение десяти лет руководила редакциями газеты «Ведомости» журнала Forbes и РБК. Проект начинался как почтовая рассылка с новостями, которую подписчики получали утром и вечером.

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