Коротко о Москве: о чем «чирикают» иностранные болельщики на Twitter

«Ого!», «Вау!», «Ничего себе!» — первая реакция любого туриста, оказавшегося в новом городе. В дни чемпионата мира по футболу емкие впечатления болельщиков обновляют ленту социальной сети Twitter каждую секунду. Сайт «РИА Недвижимость» составил подборку самых эмоциональных твитов иностранных фанатов и узнал, как описать Москву в 280 знаках.

Город высокого класса

Приезжая в Москву, неподготовленные туристы ожидают увидеть типичный серый мегаполис: много бетона, стекла и бесконечные потоки машин. Реальность же оказывается настолько красочной, что не поделиться ей в соцсетях — все равно что пропустить матч родной сборной.

Перед глазами иностранных гостей Москва предстает городом контрастов. Вдоль дорог и трасс высажены молодые деревья, в деловых районах центра созданы «зеленые уголки» для отдыха и неспешных прогулок по туристическим маршрутам. Многоликая столица, отмечают фанаты, грамотно сочетает в себе ритм жизни крупного мегаполиса и уютную, почти пасторальную атмосферу. И это не единственное достоинство города, заслуживающее лайка.

Resumen de tres días en #Moscú: Majestuosa, mucha infraestructura y espacios públicos aunque también muchas pistas y autos. Más hinchas (percepción): Perú, Mexico, Colombia, Argentina y Brasil, en ese orden. Los rusos son amables en general. La organización impecable. #Rusia2018 pic.twitter.com/mpwsfLdeQF

— Camilo Deza 🇵🇪 (@CamiloDeza) 14 июня 2018 г.

"Резюмируя последние 3 дня в Москве:

Величественная, много инфраструктуры и общественных мест и в то же время много машин и трасс. Русские в своем большинстве очень дружелюбны. Безупречная организация #Rusia2018"

Окрестности Красной площади — место, куда стекаются болельщики со всего мира. Во-первых, здесь невозможно потеряться. Куда бы ни пошел фанат, кремлевские звезды — его верный ориентир. А во-вторых, в центре столицы есть все для полноценного отдыха и знакомства с городом.

Например, парк «Зарядье» — уникальное зеленое пространство в сердце Москвы. Первыми его облюбовали болельщики из Исландии , устроив грандиозный флэшмоб в поддержку национальной сборной. Здесь фанаты, уставшие от бесконечной вечеринки на Никольской, могут расслабиться под тенью деревьев и сделать красивые фото для семейного альбома. Но сначала — для соцсетей.

Moscow has a High Line-ish park downtown. Really great place. pic.twitter.com/zHFH6r4Pss

— Mike McCall (@MikeMcCall) 23 июня 2018 г.

"В Москве парк высшего класса в центре. Действительно классное место"

Те же, кто сумел выбраться из тусовочного центра и не побоялся углубиться в лабиринты московских улиц, открывают для себя другую сторону Москвы. Каждый переулок и набережная впечатляют туристов по-новому, поражают архитектурными деталями и красотой.

Современный город буквально дышит богатой историей и при этом ничем не отличается от крупных европейских столиц. Неудивительно, что многие болельщики чувствуют себя здесь как дома.

On the eve of the FIFA World Cup I went for a 2 hour photography walk along Moscow river. I am in awe and amazed by the architecture and its scale and the history here. #worldcup #moscow #russia #travelphotography #photographywalk #nikon #lightroom pic.twitter.com/ImWTlBABKI

— Mr M Smith Photography (@mrmsmithphoto) 14 июня 2018 г.

"Накануне ЧМ пошел на 2-часовую фото-прогулку по набережной Москвы-реки. Я в восхищении от архитектуры, размаха и истории здесь"

Искусство быть Москвой

Масштабные граффити на фасадах, уже привычные глазу столичных жителей, для зарубежных гостей стали настоящим аттракционом. А еще — фоном для удачных селфи.

Художественные работы на зданиях болельщики называют произведениями искусства, и не зря. Каждый рисунок, кропотливо созданный мастерами граффити, украшает Москву и делает ее облик ярче. Кроме того, героями изображений зачастую становятся знаковые исторические личности и именитые герои Великой Отечественной войны. Экономным туристам даже не нужно тратиться на музеи — в их распоряжении целая выставка под открытым небом.

Art you see on central Moscow streets and buildings. pic.twitter.com/RbY7pjHlME

— Graham Dunbar (@gdunbarap) 24 июня 2018 г.

"Искусство, которое видишь на стенах зданий Москвы"

Культурное благоговение вызывают не только художественные изыски на стенах. Объектами фанатского восхищения становятся символические здания: Кремль, Большой театр, Храм Василия Блаженного.

За внимание болельщиков соперничают даже обычные гостиницы! Доброе слово, как говорится, приятно всем.

大阪の地震のことを思うとツイートするか迷ったのだけど…。 念願のボリショイ劇場と聖ワシリー寺院。とにかく建物が圧巻!デパートもホテルもどれも芸術!赤の広場付近もどこ行ってもコロンビアサポだらけ🇨🇴明日の試合は日本はアウェイ感ハンパないかも🤭💦#ロシアW杯#ロシアW杯現地組 pic.twitter.com/PZNMvK4Tj9

— RisA21003 (@RisA21003) 18 июня 2018 г.

"Большой театр и Храм Василия Блаженного. Эти здания произведения искусства! Торговые центры, гостиницы, все — искусство!"

Улетели, но обещали вернуться

Болельщики команд, не вышедших в плей-офф чемпионата мира, столицу покидают неохотно. Продлевают гостиничную бронь, меняют билеты, чтобы еще немного насладиться праздником, охватившим весь город. Дома их ждет работа и бытовые проблемы, а здесь — бесконечная вечеринка, для которой не всегда хватает слов.

Moskau macht Spaß pic.twitter.com/MhqcTazlqT

— es muss ja (@freiburg36) 19 июня 2018 г.

"Москва — это весело"

Прощание с Москвой многим фанатам дается с трудом. Уезжая, они оставляют москвичам на память флаги, делают памятные фото и обещают приехать снова. Те, кто успел поднатореть в русском, не стесняются хвастаться знаниями в соцсетях и прощаются с городом на «языке родных осин».

Doswedanje, Russiya — nice city, nice trip #Moskau #Moscow #Russia #Russland #WM2018 pic.twitter.com/6T4zi9BCs1

— MVolkmar (@MartinVolkmar) 19 июня 2018 г.

"До сведанье, Россия — прекрасный город, прекрасная поездка"

И, конечно, фолловеры болельщиков всех стран хотя бы раз натыкаются в ленте на пламенный призыв: приезжайте, это надо видеть. В этом они правы. Уехать из Москвы — проще простого. А вот забыть ее — практически невозможно.

#Moskau ist wirklich sehenswert. Wer noch nicht hier war, kann sich das gerne mal vornehmen. pic.twitter.com/UB31LHUwbY

— Björn Friedrich (@BjoernFr) 19 июня 2018 г.

"Москву стоит увидеть. Если вы еще не были здесь, не стесняйтесь — приезжайте"