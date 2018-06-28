Павильон с бассейнами для морских котиков и моржей построят в столичном зоосаде

В Москомархитектуре утвердили проект павильона с бассейнами для ластоногих, строительство которого начнется в столичном зоопарке до конца 2018 года. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.

Новый павильон «Ластоногие» появится на старой территории неподалеку от павильона «Слоновник». Это сооружение площадью 5,4 тысячи квадратных метров, где разместится комплекс из шести бассейнов с эффектом искусственной волны, в которых будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи, также планируется выделить место для белух (вид зубатых китов).

Бассейны будут устроены так, что в них круглый год будет поддерживаться оптимальная температура. Соленую воду, которой их наполнят, каждый день будет очищаться с помощью современных технологий. При этом в ней сохранятся необходимые и полезные для животных свойства.