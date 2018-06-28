Ещё
Павильон с бассейнами для морских котиков и моржей построят в столичном зоосаде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Павильон с бассейнами для морских котиков и моржей построят в столичном зоосаде 

Каховка 28 июня 2018
Фото: Каховка
В Москомархитектуре утвердили проект павильона с бассейнами для ластоногих, строительство которого начнется в столичном зоопарке до конца 2018 года. Об этом сообщается на сайте Мэра и Правительства Москвы.
Новый павильон «Ластоногие» появится на старой территории неподалеку от павильона «Слоновник». Это сооружение площадью 5,4 тысячи квадратных метров, где разместится комплекс из шести бассейнов с эффектом искусственной волны, в которых будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи, также планируется выделить место для белух (вид зубатых китов).
Бассейны будут устроены так, что в них круглый год будет поддерживаться оптимальная температура. Соленую воду, которой их наполнят, каждый день будет очищаться с помощью современных технологий. При этом в ней сохранятся необходимые и полезные для животных свойства.
Каховка: последние новости
Свыше 11,5 тыс предложений по «дачному» голосованию поступило от москвичей Москвичи могут узнать график отключения горячей воды 22 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Война из-за Никольской: что не так с русскими мужчинами271
Тайна века: чем был Тунгусский метеорит18
В РФ проведут референдум о пенсионной реформе
Пассажира избили и выбросили из самолета85
Уволен предложивший для россиян «налог на дождь»56
Видео
01:27
Взрыв японской ракеты попал на видео
Наука Наука и техника
00:11
Москвичи оказались в «опасности»
Новости Москвы Общество
02:00
Сын-фрик Яковлевой: «Я хочу видеть насилие»
Шоу-бизнес
00:49
Навальный покинул Россию
Политика
00:13
Ребенок получил серьезную травму в супермаркете
Происшествия
01:19
Украинцы «оккупируют» Крым
Украина Общество
00:58
Журналистка чудом избежала смерти
Происшествия
07:50
Welcome to Russia: иностранцев заманят деньгами
Экономика Статьи
00:43
Пенсионер застал Рыбку и Лесли за плотскими утехами
В мире Азия
03:26
Оружие в гробах: раскрыты секреты силовиков
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение