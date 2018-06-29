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Слова губернатора о провале немцев на ЧМ из-за жертв войн оказались «наляпаны»
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Слова губернатора о провале немцев на ЧМ из-за жертв войн оказались «наляпаны» 

Lenta.ru 29 июня 2018
Фото: Lenta.ru
Глава администрации Липецкой области Олег Королев объяснил появление спорного поста о вылете сборной Германии с чемпионата мира на его официальной странице в Twitter.
Ранее на странице Королева появилась запись о том, что Германия вылетела с ЧМ 2018 из-за ее «кровавого» прошлого. Страна развязала две мировые войны, а души убитых немцами десятков миллионов жертв отомстили им на футбольном поле, говорилось в сообщении. В настоящее время твит удален.
Сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. Немцы проиграли национальным командам Южной Кореи (0:2) и Мексики (0:1) и победили шведов (2:1).
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