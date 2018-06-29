Слова губернатора о провале немцев на ЧМ из-за жертв войн оказались «наляпаны»

Ранее на странице Королева появилась запись о том, что Германия вылетела с ЧМ 2018 из-за ее «кровавого» прошлого. Страна развязала две мировые войны, а души убитых немцами десятков миллионов жертв отомстили им на футбольном поле, говорилось в сообщении. В настоящее время твит удален.