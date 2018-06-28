Существа, которые живут сотни лет

Пока человек изо всех сил бьется над долголетием, животные эту проблему давно решили. Удивительно, но на нашей планете существуют такие создания, которые в сто лет только входят в возраст зрелости, а некоторые так и вовсе живут вечно.

Гуидак

168 лет Странно выглядящий вид морских моллюсков и самый большой из всех роющих моллюсков в принципе. Средняя продолжительность жизни этого удивительного создания превышает 150 лет, самому старому найденному гуидаку было 168.

Лучистая черепаха

188 лет К сожалению, этот вид черепах находится на грани уничтожения. Именно такую подарил, согласно легенде, капитан Кук вождю острова Тонго и она прожила целых 188 лет, найдя покой только в 1965 году.

Туатара

200 лет Ящерица гаттерия или туатара настоящий долгожитель. 200 лет — вот до сколько доживают обычно эти морщинистые создания. Правда, увидеть их достаточно сложно, за пределами Новой Зеландии гаттерии не встречаются.

Гренландский кит 211 лет Раньше ученые считали, что гренландские киты доживают всего до 70 лет. Но в теле одного из пойманных недавно китов обнаружили наконечник гарпуна датированного началом XIX века и ученым пришлось изменить имеющиеся представления о сроке жизни китов. Самому старому обнаруженному гренландскому киту было 211 лет — кто знает, может быть и это еще не предел.

Гренландская акула

300 лет В среднем гренландские акулы доживают до двухсот лет, но попадаются и экземпляры, разменявшие уже третий век. Они живут так долго, потому что растут медленно — примерно по сантиметру в год, а зрелости достигают только к своему столетию. Неплохое детство!

Моллюск Arctica islandica

507 лет Биологи сильно удивились, обнаружив что обычные с виду раковины оказались на самом деле моллюском, да еще и максимально необычным. Ученые выяснили, что в среднем вид Arctica islandica доживает до 300 лет, а один экземпляр (исследователи прозвали его Мин) умудрился и вовсе отметить 507 день рождения.

Медуза Turritopsis dohrnii

Бессмертная

По хорошему, эту медузу стоило бы дисквалифицировать, ведь она и вовсе может жить вечно. Turritopsis dohrnii начинают свою жизнь в виде полипа, затем вырастают в медузу, достигают старости и, вместо того, чтобы тихо отправиться на дно в окружении плачущих родственников, вновь трансформируются в колонию полипов. Уже догадались? Да, этот цикл продолжается бесконечно.