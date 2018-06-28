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Как фотография Лондона из самолета превратилась в 3D-карту метрополитена
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Как фотография Лондона из самолета превратилась в 3D-карту метрополитена 

Bigpicture.ru 28 июня 2018
Фото: Bigpicture.ru
Когда вы делаете фотографию в самолете, то вряд ли ожидаете, что незнакомый вам человек нарисует на снимке множество волнистых разноцветных линий. Однако интернет всегда настороже и готов бросить нам вызов в любое время.
Пользователь твиттера DJSantero загрузил снимок Лондона, снятый из иллюминатора самолета. Кто-то взял это фото и превратил его в 3D-карту лондонского метрополитена, дорисовав на снимке ветки метро.
London from the sky  Вот как выглядит оригинальное фото, опубликованное DJSantero на сайте Imgur.
I love the internet — someone on Reddit took my pic and added the tube lines to it pic.twitter.com/XiRFDt42xJ
— Santero (@djsantero) 25 июня 2018 г.
Затем он же в своем твиттере указал, что некий пользователь Reddit позаимствовал фото и дорисовал на нем метро и выглядит это очень круто.
Someone on reddit posted this aerial photo of #London, so I asked if I could use it to illustrate where the #tube goes. #dataviz #mobility #PublicTransport @TfL @Londonist pic.twitter.com/gOQbKvRkZc
— Martin (@MartinBangratz) 25 июня 2018 г.
Этим человеком оказался Мартин Бангратц (Martin Bangratz), который работает в сфере городской планировки и дизайна.
I've updated it with overground, DLR and even @wlooandcityline lines. pic.twitter.com/TQsDEQHLMg
— Martin (@MartinBangratz) 25 июня 2018 г.
Впоследствии Мартин модернизировал карту, добавив на нее другие городские маршруты.
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