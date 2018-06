Как фотография Лондона из самолета превратилась в 3D-карту метрополитена

Когда вы делаете фотографию в самолете, то вряд ли ожидаете, что незнакомый вам человек нарисует на снимке множество волнистых разноцветных линий. Однако интернет всегда настороже и готов бросить нам вызов в любое время.

Пользователь твиттера DJSantero загрузил снимок Лондона, снятый из иллюминатора самолета. Кто-то взял это фото и превратил его в 3D-карту лондонского метрополитена, дорисовав на снимке ветки метро.

Вот как выглядит оригинальное фото, опубликованное DJSantero на сайте Imgur.





Затем он же в своем твиттере указал, что некий пользователь Reddit позаимствовал фото и дорисовал на нем метро и выглядит это очень круто.





Этим человеком оказался Мартин Бангратц (Martin Bangratz), который работает в сфере городской планировки и дизайна.





Впоследствии Мартин модернизировал карту, добавив на нее другие городские маршруты.