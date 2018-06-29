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Новосибирские рыбаки выловили из Оби «русалочку»
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Новосибирские рыбаки выловили из Оби «русалочку» 

АиФ-Новосибирск 29 июня 2018
Фото: АиФ-Новосибирск
Ночью в 00:26 с 28 на 29 июня с парапета на Михайловской набережной в реку Обь упала девушка 2000 года рождения. Как сообщают очевидцы, возможно у нее просто закружилась голова. На место происшествия тут же вызвали спасателей МАСС.
Но еще до прибытия спасателей, промышляющие недалеко рыбаки на лодке вытащили девушку из воды и доставили её к ступеням Михайловской набережной. Там ее передали спасателям, сообщает пресс-служба спасателей МАСС. Девушку отнесли до машины скорой медицинской помощи. В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.
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