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Стояли за перилами: с Октябрьского моста сняли двух мужчин
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Стояли за перилами: с Октябрьского моста сняли двух мужчин 

ngs.ru 28 июня 2018
Фото: ngs.ru
Вечером 27 июня спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) сняли с Коммунального моста двух человек — мужчины находились за перилами моста.
По информации спасателей, инцидент произошёл в Ленинском районе Новосибирска на Коммунальном мосту со стороны пляжа «Наутилус». Спасатели прибыли на место около 18:38.
«Спасателей вызвали очевидцы, проезжающие мимо по мосту. Я так думаю, что это была какая-то бравада. Они находились за ограждениями. При поступлении такой информации на место вызываются и сотрудники полиции. Провели беседу, люди поняли. После этого они перелезли на опорную часть моста, после чего ими занялись полицейские. По внешним признакам оба мужчины были пьяны», — рассказал корреспонденту НГС начальник Муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
По словам Фокина, в подобных ситуациях на место обычно выезжают два экипажа спасателей: первый ведёт переговоры с людьми на мосту, а второй — на лодке ожидает ниже по течению реки и наблюдает за происходящим.
«Здесь дело даже не в том, что прыгнут. Человек, может, и не хочет прыгнуть, может, он хочет кому-то что-то рассказать таким способом. Часто бывает, что происходит именно падение, а не прыжок. Человек может не рассчитать свои физические возможности, соскочить с неустойчивой поверхности, могут повлиять погодные условия. Иногда бывают оперативные силовые захваты, чтобы человек не прыгнул. Спасатели на лодке в случае падения ожидают на поверхности воды. В случае приводнения спасатели ныряют и оказывают помощь», — рассказал начальник МАСС.
Похожая ситуация произошла в конце мая. Тогда спасатели МАСС также сняли с Октябрьского моста мужчину, стоявшего за перилами.
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