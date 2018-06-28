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Белая акула навестила американский пляж и проплыла прямо под лодкой
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Белая акула навестила американский пляж и проплыла прямо под лодкой 

360tv.ru 28 июня 2018
Фото: 360tv.ru
Большая белая акула приплыла на пляж Монтерей Бэй в Калифорнии. Хищница кружила в опасной близости от небольшого каяка, а потом уплыла обратно в океан. Видео встречи отдыхающих и крупной рыбы опубликовал телеканал ABC News в Twitter.
На опубликованных кадрах видно, как акула проходит под веслами одноместной гребной лодки.
Каяк находился недалеко от берега, но хищница не испугалась и не спешила уплывать. На радость сидевшего в лодке отдыхающего она не стала нападать и вскоре исчезла из виду.
В акватории Углегорска рыбаки-любители встретили крупную аулу. Ранее люди с ней уже сталкивались и даже пытались поймать, но хищница сорвалась с крючка и уплыла.
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