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В «Роевом ручье» отпразднуют День жирафа
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В «Роевом ручье» отпразднуют День жирафа 

sibnovosti.ru 28 июня 2018
Фото: sibnovosti.ru
Сегодня, 28 июня, в парке флоры и фауны «Роев ручей» пройдет тематический праздник. Красноярцев приглашают отметить День жирафа.
С 12:00 до 17:00 в зоопарке у комплекса «Жирафы» пройдут мини-лекции «Шесть метров над уровнем неба», которые будут интересны как взрослым, так и детям. В это же время в Арт-Юрте состоится показ научно-популярных фильмов про жирафов. Гости смогут поучаствовать в мастер-классе по росписи глиняных фигур с изображением этого животного.
Напомним, жирафы приехали в красноярский зоопарк в 2007 году. Спустя семь лет в «Роевом ручье» родился детеныш, которого вскармливали зоологи парка. Самку назвали Радугой. 22 августа 2015 года ее передали в частный зоопарк «Лимпопо» в Нижний Новгород.
Фото: vk.com/roevruchey
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