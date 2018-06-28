В «Роевом ручье» отпразднуют День жирафа

Сегодня, 28 июня, в парке флоры и фауны «Роев ручей» пройдет тематический праздник. Красноярцев приглашают отметить День жирафа.

С 12:00 до 17:00 в зоопарке у комплекса «Жирафы» пройдут мини-лекции «Шесть метров над уровнем неба», которые будут интересны как взрослым, так и детям. В это же время в Арт-Юрте состоится показ научно-популярных фильмов про жирафов. Гости смогут поучаствовать в мастер-классе по росписи глиняных фигур с изображением этого животного.

Напомним, жирафы приехали в красноярский зоопарк в 2007 году. Спустя семь лет в «Роевом ручье» родился детеныш, которого вскармливали зоологи парка. Самку назвали Радугой. 22 августа 2015 года ее передали в частный зоопарк «Лимпопо» в Нижний Новгород.

Фото: vk.com/roevruchey