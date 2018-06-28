В Омской области ищут мужчину, который не вернулся с рыбалки домой

Во время рыбалки лодка перевернулась, его другу удалось выбраться на берег, а о судьбе Азамата Сыздыкова пока ничего не известно. Поисково-спасательных отряд «ДоброСпас-Омск» сообщает о поисках жителя Омской области , который пропал во время рыбалки.

24 июня он вместе со своими друзьями уехал в село Новотроицкое на рыбалку, во время которой лодка перевернулась. Друг Азамата Сыздыкова сумел выбраться на берег, но о местонахождении самого мужчины ничего неизвестно.

В связи с этим представители организации будут проводить поиски, которые стартуют 28 июня в 10.00. Сбор волонтеров будет проходить на остановке «Первомайский кинотеатр» в сторону Первомайского рынка.