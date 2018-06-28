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Мексиканцы напоили текилой посла Южной Кореи за победу над Германией
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Мексиканцы напоили текилой посла Южной Кореи за победу над Германией 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
После победы Южной Кореи над сборной Германии на ЧМ-2018, которая обеспечила Мексике выход в плей-офф, мексиканские фанаты дошли до посольства Южной Кореи и пригласили посла выпить с ними текилы.
Мексиканские болельщики отпраздновали выход в 1/8 финала ЧМ-2018 у посольства Южной Кореи в Мехико, уговорив посла выпить текилы.
В Сети опубликованы видео, на которых мексиканцы столпились вокруг посла из Южной Кореи и заставили его выпить текилы под овации фанатов. Так мексиканцы выразили благодарность корейцам, чья победа над чемпионами, сборной Германии, лишила их шанса на выход в плей-офф турнира в РФ.
Кроме того, производитель пива, являющийся спонсором сборной Мексики по футболу, доставил несколько ящиков напитка к посольству азиатской страны с запиской.
«Нашим южнокорейским друзьям. От имени всех мексиканских болельщиков, мы просто хотим сказать вам спасибо: вы официально являетесь частью нашей семьи», — говорится в записке, пишет «Р-Спорт».
Напомним, 27 июня южнокорейская команда обыграла сборную Германии со счетом 2:0 в заключительном матче группового этапа ЧМ. Сама Мексика уступила шведам 0:3. Так, сборные Мексики и Швеции прошли дальше, а Южная Корея и Германия завершили борьбу на турнире.
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