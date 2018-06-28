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Найден самый ленивый осьминог в мире: видео
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Найден самый ленивый осьминог в мире: видео 

ТК «Звезда» 28 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Ленивый осьминог «приклеился» к плавающему дайверу и устроил себе расслабленную путешествие по водам в Гавайском море.
Режиссер и видеооператор Шейн Браун смог снять на видео осьминога, которого пользователи Сети прозвали «самым ленивым в мире». Запись размещена в YouTube на канале Caters TV.
Браун снимал на видео дайвера Джессику Грабб, которая плавала около острова Оаху на Гавайях. В какой-то момент в кадре появился небольшой осьминог и невозмутимо прилепился к бедру девушки.
Головоногого «автостопщика» оказалось не так легко сбросить. Кажется, осьминог полностью расслабился и лениво передвигался, зацепившись за плавающую девушку. Дайверу пришлось «прокатить» его на себе по окрестным водам.
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