Белла Хадид снялась топлес для обложки Vogue

Вслед за своей не менее успешной сестрой Джиджи, которая украшает июльский выпуск австралийского Vogue, Белла Хадид стала лицом мексиканской версии журнала. Для обложки и фотосессии внутри издания девушка позировала топлес на пляже, прикрывая тело лишь руками и песком.

Автором откровенной фотосессии в черно-белых тонах выступил модный фотограф Крис Коллс. Представители Vogue говорят, что темой выпуска станет женская чувственность и новый выпуск станет началом эпохи большой свободы. В последнее время все мировые издания уделяют роли женщине в мире большое внимание, а также стараются продемонстрировать так называемую женскую силу, совмещенную с открытостью и ранимостью. Редакторы Vogue считают, что именно Белла Хадид идеально подходит на звание ролевой модели современного поколения.

Good Morning 💛 VOGUE MEXICO 🖤 BY @CHRISCOLLS 🖤 @VALECOLLADO 🖤 🔓🔓🔓

Vogue Mexico July cover shot in paradise by the incredible @chriscolls @valecollado! Thank You! @voguemexico

24 Июн 2018 в 8:28 PDT 🖤 VOGUE MEXICO 🖤 BY @CHRISCOLLS @VALECOLLADO 🖤 LOVE! 🖤 @VogueMexico 🖤

25 Июн 2018 в 6:15 PDT honey girl

