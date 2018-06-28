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Белла Хадид снялась топлес для обложки Vogue
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Белла Хадид снялась топлес для обложки Vogue 

Попкорн News 28 июня 2018
Фото: Попкорн News
Вслед за своей не менее успешной сестрой Джиджи, которая украшает июльский выпуск австралийского Vogue, Белла Хадид стала лицом мексиканской версии журнала. Для обложки и фотосессии внутри издания девушка позировала топлес на пляже, прикрывая тело лишь руками и песком.
Автором откровенной фотосессии в черно-белых тонах выступил модный фотограф Крис Коллс. Представители Vogue говорят, что темой выпуска станет женская чувственность и новый выпуск станет началом эпохи большой свободы. В последнее время все мировые издания уделяют роли женщине в мире большое внимание, а также стараются продемонстрировать так называемую женскую силу, совмещенную с открытостью и ранимостью. Редакторы Vogue считают, что именно Белла Хадид идеально подходит на звание ролевой модели современного поколения.
Good Morning 💛 VOGUE MEXICO 🖤 BY @CHRISCOLLS 🖤 @VALECOLLADO 🖤 🔓🔓🔓
Публикация от 🦋 (@bellahadid)
25 Июн 2018 в 6:25 PDT  Vogue Mexico July cover shot in paradise by the incredible @chriscolls @valecollado! Thank You! @voguemexico
Публикация от 🦋 (@bellahadid)
24 Июн 2018 в 8:28 PDT  🖤 VOGUE MEXICO 🖤 BY @CHRISCOLLS @VALECOLLADO 🖤 LOVE! 🖤 @VogueMexico 🖤
Публикация от 🦋 (@bellahadid)
25 Июн 2018 в 6:15 PDT  honey girl
Публикация от 🦋 (@bellahadid)
25 Июн 2018 в 11:04 PDT  попкорнnews
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