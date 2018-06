В Twitter соревнуются ироничными комментариями после вылета Германии с ЧМ-2018

Пятый канал выбрал самые изобретательные публикации. Вот, например, автор сравнивает сенсацию на ЧМ с созданием чата в WhatsApp, когда Россия передала права администратора Южной Корее , а та удалила из коллективной переписки Германию

World Cup WhatsApp Group Russia created Group Argentina Joined England Joined Portugal Joined Egypt Left Saudi Arabia left Iran Left Nigeria left Russia Made South Korea Admin South Korea Removed Germany 🇩🇪 #KORGER

— MAZEN (@mazen_27) June 27, 2018

Другой пользователь смоделировал разговор Ангелы Меркель с Ким Чен Ыном , в котором немецкий канцлер выражает готовность пойти войной на Южную Корею.

“Hello Kim Jong, this is Angela Merkel . We are ready to go to war with you against South Korea”#KORGER#المانيا_كوريا_الجنوبيه pic.twitter.com/OuYWKl9ZaZ

— Mohamed Farid (@mohamedfarid_) June 27, 2018

Тут автор предсказывает судьбу любого корейца, которого в Мексике в ближайшее время встретят местные жители, ведь поражение Германии спасло из сборную от вылета с ЧМ.

It’s gonna be damn bouncy for any Korean in Mexico for the rest of the day 😂#MEXSWE #KORGER pic.twitter.com/mp1VdJiB0R

— Aurelia | 🎧 BTS — Fake Love 🎶 (@AureUnnie) June 27, 2018

Русскоязычные пользователи также не могли остаться в стороне от сенсационного фиаско «немецкой машины».

Немцы, ну не получается у вас на нашей земле! #KORGER

— Сибирский Пеннивайз (@ruslansiberian) June 27, 2018

История учит: никогда не будут немцы праздновать победу на русских полях. #KORGER

— ShishIgA (@ShLuber) June 27, 2018