Барриос перешел в «Коло-Коло» 

Бывший нападающий "Спартака" Лукас Барриос продолжит карьеру в чилийском «Коло-Коло». 33-летний парагваец за последние полтора года уже три раза менял клубы и чемпионаты.
В феврале прошлого года он остался в Бразилии, перейдя из «Палмейраса» в «Гремиу», а минувшей зимой перебрался в «Аргентинос Хуниорс». В 12 матчах аргентинского чемпионата Барриос забил 4 мяча.
Что касается «Коло-Коло», то в августе новый клуб Барриоса ждет старт в плей-офф Кубка Либертадорес, где чилийцам предстоит встреча с чемпионом Бразилии «Коринтиансом». (Андрей КУЗИЧЕВ)
¡Bienvenido a tu casa, Lucas! El gran Lucas Barrios, dos veces campeón con el Cacique, regresa al Monumental. Un lujo. Un ídolo vuelve de cara al segundo semestre con la Copa Libertadores incluida. #VamosCacique! pic.twitter.com/LBnqEazA9O
— Colo-Colo (@ColoColo) 27 июня 2018 г.