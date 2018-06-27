Старший сын Екатерины Климовой растет копией папы

После поездки на «Кинотавр» в Сочи Екатерина вернулась домой. Сейчас она наслаждается хорошей погодой со своими детьми. Сегодня артистка поделилась новым фото своего старшего сына Матвея. В кадре он держит в руках маленького утенка. Поклонники отметили, что наследник актрисы сильно подрос и стал копией своего папы. «Чудесное фото! Завораживает и умиляет!», «Красивый мальчик», «Мамин-папин сын, прекрасное фото», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые все же считают, что глаза ему достались от мамы.

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В этом году Матвею исполнится 12 лет, а его брату Корнею десять. Они учатся в престижной школе. Не раз актриса признавалась, что тоскует по детям, когда вынуждена работать, но за малышами присматривают ее родные. Не так давно Климова призналась, что хочет уйти на пенсию, так как мечтает о спокойно жизни. В вопросах воспитания детей Екатерина не терпит фамильярности и панибратства. К своим дочкам и сыновьям она относится достаточно строго. Напомним, что ее бывший муж Игорь Петренко тоже наладил личную жизнь. Он снова женился и у него появились две дочери.

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