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Оккупай-футбол: британские фаны урвали кусок Калининграда
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Оккупай-футбол: британские фаны урвали кусок Калининграда 

News.ru 27 июня 2018
Фото: News.ru
Английские болельщики натуральным образом отжали в Калининграде пядь земли. В ожидании матча сборных Англии и Бельгии, который состоится здесь 28 июня, они уютно расположились на окружённом забором пятаке. Лежат и сидят на травке, жмурятся на солнце.
Примечательно, что местные жители смотрят на британских фанов как на некую диковинку. Возникла любопытная коллизия: англичане расположились внутри, а калининградцы, окружив их по периметру заборчика, любуются иностранными болельщиками так, словно те — некие дивные животные в зоопарке.
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