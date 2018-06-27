Оккупай-футбол: британские фаны урвали кусок Калининграда

Английские болельщики натуральным образом отжали в Калининграде пядь земли. В ожидании матча сборных Англии Бельгии , который состоится здесь 28 июня, они уютно расположились на окружённом забором пятаке. Лежат и сидят на травке, жмурятся на солнце.

Примечательно, что местные жители смотрят на британских фанов как на некую диковинку. Возникла любопытная коллизия: англичане расположились внутри, а калининградцы, окружив их по периметру заборчика, любуются иностранными болельщиками так, словно те — некие дивные животные в зоопарке.