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Стало известно о готовящихся ограничениях на рыбалку
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Стало известно о готовящихся ограничениях на рыбалку 

Деловая газета «Взгляд» 29 июня 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Новые правила рыбалки, устанавливающие максимально возможный объем вылавливаемой рыбы, вступят в силу в 2019 году.
В правительстве сформировали таблицу по регионам о количестве и видах рыбы, которую позволено вылавливать любителям, сообщают «Аргументы недели».
Согласно новым нормам, нельзя выловить рыбы в общей сложности более 5 кг, но, например, на Алтае можно наловить до 10 кг, в Ханты-Мансийке — до 30 кг, на Чукотке — еще больше. Отмечается, что число запретов увеличивается по мере приближения того или иного региона к западной границе.
Ранее в июне Росрыболовство сообщало, что не планирует менять законодательство в части введения платной рыбалки.
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