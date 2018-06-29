Стало известно о готовящихся ограничениях на рыбалку

Новые правила рыбалки, устанавливающие максимально возможный объем вылавливаемой рыбы, вступят в силу в 2019 году.

В правительстве сформировали таблицу по регионам о количестве и видах рыбы, которую позволено вылавливать любителям, сообщают «Аргументы недели».

Согласно новым нормам, нельзя выловить рыбы в общей сложности более 5 кг, но, например, на Алтае можно наловить до 10 кг, в Ханты-Мансийке — до 30 кг, на Чукотке — еще больше. Отмечается, что число запретов увеличивается по мере приближения того или иного региона к западной границе.