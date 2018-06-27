«Пуговка выросла»: Катя Старшова показала новые снимки с выпускного

Катя Старшова прославилась после того, как сыграла роль Пуговки в сериале «Папины дочки». С того времени девочка превратилась в девушку. У нее уже был возлюбленный, но она с ним рассталась, так как решила все силы вкладывать в учебу. С профессией актрисы Катя также решила попрощаться и теперь планирует связать свою будущую профессию с медициной. Еще в прошлом году девушка сообщила, что намерена за один год изучить материал за десятый и одиннадцатый класс и это ей удалось.

Недавно 16-летняя Старшова попрощалась со школой. Она окончила образовательное учреждение с золотой медалью. В минувшие выходные в России прошли выпускные балы. В тот день девушка сменила сразу два наряда. Вечерний образ принцессы покорил всех фанатов Кати. Недавно она дала им возможность рассмотреть свое сказочное платье. Оказалось, что наряд состоит из двух слоев. Сначала идет атласная ткань с глубоким вырезом в районе декольте, а уже поверх пришит фатин в тон, который создает эффект легкости.

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Волосы выпускница собрала в пучок и украсила шпильками с искусственными цветами. Поклонники понравился романтичные и очень нежный образ Кати. Многие отметили, что за последнее время она сильно повзрослела. «Пуговка выросла», «Ты настоящая золушка!», «Фея», — прокомментировали снимки подписчики. Напомним, что в начале лета бывшая актриса показала пикантный снимок в бикини. Тогда пользователи соцсетей решили, что фото слишком откровенное для юной девушки. Старшова с ними не согласилась и напомнила, что уже скоро ей исполнится 17 лет и она сама может решать, что ей следует публиковать, а что нет.

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