В Петербурге верблюжонка назвали в честь тренера сборной РФ Черчесова

В одном из контактных зоопарков Петербурга родился редкий белый верблюжонок. Поскольку малыш появился на свет во время чемпионата мира по футболу, работники зоопарка решили назвать его в честь тренера национальной сборной, которая так удачно выступает на мундиале и впервые за 32 года смогла выйти из группы в плей-офф, сообщает 78.ru.

— Он родился перед матчем Россия Испания , который пройдет 1 июля. Поэтому мы решили назвать его Саламович, в честь нашего тренера Станислава Саламовича Черчесова . Верблюжонок может стать талисманом нашей сборной. Мы рассчитывает, что и у него, и у российского футбола все будет хорошо, — заявил директор зоопарка Геннадий Натёкин.

Детеныш появился на свет в семье двугорбых верблюдов, Евы и Беха. Они попали в Петербург 10 лет назад. Их привезли из Астрахани . По словам директора зоопарка, породистые животные росли на племенном заводе.

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