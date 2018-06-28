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В Петербурге верблюжонка назвали в честь тренера сборной РФ Черчесова
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В Петербурге верблюжонка назвали в честь тренера сборной РФ Черчесова 

Пятый канал 28 июня 2018
Фото: Пятый канал
В одном из контактных зоопарков Петербурга родился редкий белый верблюжонок. Поскольку малыш появился на свет во время чемпионата мира по футболу, работники зоопарка решили назвать его в честь тренера национальной сборной, которая так удачно выступает на мундиале и впервые за 32 года смогла выйти из группы в плей-офф, сообщает 78.ru.
— Он родился перед матчем Россия — Испания, который пройдет 1 июля. Поэтому мы решили назвать его Саламович, в честь нашего тренера Станислава Саламовича Черчесова. Верблюжонок может стать талисманом нашей сборной. Мы рассчитывает, что и у него, и у российского футбола все будет хорошо, — заявил директор зоопарка Геннадий Натёкин.
Детеныш появился на свет в семье двугорбых верблюдов, Евы и Беха. Они попали в Петербург 10 лет назад. Их привезли из Астрахани. По словам директора зоопарка, породистые животные росли на племенном заводе.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что плывущие среди океана верблюды и слоны взбудоражили пользователей сети.
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