Футбольные фанаты о Волгограде: «Это красивый оазис усталых глаз»

Футбольные болельщики из разных стран каждый день выкладывают сотни постов о Волгограде . Невыносимая жара и скудная культурная программа — что еще интерусует и волнует иностранцев?

…another long distance🚂day @Russia during my @FIFAWorldCup tour from #volgograd —> #Rostov with #ISLCRO pic.twitter.com/tDK7orour1— wozzy-bear (@haendel_boys) 26 июня 2018 г.

Болельщики, уезжающие из Волгограда после матчей своих сборных, с сочувствием смотрят на сотрудников аэропорта, которые изнывают от 38 — градусного пекла.

Off to Volgograd pic.twitter.com/pyDKFYc1Hg— love football!⚽️✈️ (@omiichan1) 27 июня 2018 г.

К слову, волгоградская жара преподнесла иностранцам несколько полезных уроков. Пообщавшись с волгоградскими медиками, гости города собрали в чемодан все, что может спасти от теплового удара.

— Я собираюсь упаковать шляпу и солнцезащитный крем по совету руководителя скорой помощи Волгограда, — написал журналист Иэн Штрэхан в своём твиттере.

I'm going to pack my hat and sunscreen, per the advice of Volgograd's ambulance chief https://t.co/piJWRbIGlt🌞🌞🌞— Iain Strachan (@IainStrachan) 27 июня 2018 г.

Впрочем, болельщиков из-за границы беспокоит не только знойное лето. Рассматривая путеводители, туристы надеются найти куда больше интересных мест для прогулок.

— Я прибыл в Волгоград, — написал в твиттере японский болельщик. — Это довольно большой город. Здесь живет больше миллиона человек. Но здесь слишком мало достопримечательностей, и это не радует.

Кто ищет, то всегда найдет — решили туристы, отправившиеся на экскурсию по городу. Судя по фотографиям в социальных сетях, японцам приглянулся новый интерактивный музей " Россия — моя история".

眺めええ pic.twitter.com/zXdK8esbdA— たかちゃん@BKK 🇹🇭→ Volgograd 🇷🇺 (@TAKACHAN007) 27 июня 2018 г.

Те, кто успел прогуляться по главным «точкам» на культурной карте города, заглянули и в волгоградские магазины. Дешевые цены приятно удивили иностранцев. А уж ассортимент приправ на полках волгоградского супермаркета и вовсе шокировал гостя из страны восходящего солнца.

#昼ビー アゲイン!@ヴォルゴグラード(ロシア)サイコーや!100ルーブル、53バーツ、175円! pic.twitter.com/mng2EakPpP— たかちゃん@BKK 🇹🇭→ Volgograd 🇷🇺 (@TAKACHAN007) 27 июня 2018 г.

Еще одно приятное открытие для японца: дешевое пиво.

— Это так здорово! Всего 100 рублей, 175 иен!

Иностранцев, которые останавливались в Волгограде до чемпионата мира и не приехали на праздник большого футбола, тем временем захлестывает ностальгия.

— Пролетал над Волгоградом несколько дней назад, на обратном пути из Азербайджана . Можете ли вы поверить, что стадион Кубка мира и Мемориал битвы за Сталинград находятся позади этого холма? Нахлынули счастливые воспоминания о 2006.

Flying over Volgograd a few days ago, on the way back from Azerbaijan. Can you spot the World Cup stadium and the Battle of Stalingrad memorial on the hill behind? Ah, happy memories of tukking through here with Ting Tong in 2006. pic.twitter.com/d447CQT40p— Ants BK (@AntsBK) 27 июня 2018 г.

Решив узнать Волгоград получше, многие любознательные гости изучили все странички на популярных ресурсах. Главный вопрос иностранцев: почему некоторые до сих пор называют город Сталинградом.

— Волгоград может называться Сталинградом официально только девять дней в году. Википедия не говорит мне, какие это даты. Россия дикая. — написала пользователь «Аlina» из Англии

Впрочем, как ни крути, а накануне матча почти все болельщики говорят о футболе.

— Тут так жарко, но завтра меня ждёт 90-минутный матч. Благодаря этой погоде, все скудно в России. Вокруг красивый оазис усталых глаз, — сделал вывод о Волгограде японский турист.