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Сенсация ЧМ: «Стадион в шоке: немцы молчат, а корейцев было слышно будь здоров»
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Сенсация ЧМ: «Стадион в шоке: немцы молчат, а корейцев было слышно будь здоров» 

BFM.RU 27 июня 2018
Фото: BFM.RU
На первенстве планеты по футболу в России — смена караула. 27 июня сложили свои полномочия чемпионы мира. Сборная Германии не только проиграла Корее со счетом 0:2, но вообще заняла последнее место в группе.
А с первой позиции в плей-офф неожиданно вышли шведы, которые разгромили Мексику с непробиваемым вратарем Гильермо Очоа — 3:0.
Эмоции раскаленной от увиденного «Казань-Арены» впитал корреспондент Business-FM Сергей Бобрик. Он наблюдал главную сенсацию четырехлетия своими глазами на трибуне, рядом с болельщиками маленькой, но отважной Южной Кореи:
«Фантастический матч. Я сорвал голос. Болел за корейцев, потому что немцы абсолютно не заслужили место в плей-офф. Было много моментов. Да, старались, но, доводя до удара, не завершали свои атаки. А корейцы молодцы, у них было несколько моментов и без этого. Стадион в шоке, то есть немцы молчат, а корейцев, хоть и меньше, но слышно их было, будь здоров. Пели, наверное, как англичане по громкости. Обнимались с корейскими ребятами, потому что болели уже за них. Корейские ребята молодцы, они отбегали свое, старались, бились за каждый мяч».
До полуфиналов ни с мексиканцами, ни с бразильцами, ни со сборными Англии и Бельгии Россия не встретится — как ни странно, благодаря поражению от Уругвая. Еще и лететь никуда не надо: россияне сыграют в воскресенье с Испанией в «Лужниках».
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