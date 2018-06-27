Сенсация ЧМ: «Стадион в шоке: немцы молчат, а корейцев было слышно будь здоров»

На первенстве планеты по футболу в России — смена караула. 27 июня сложили свои полномочия чемпионы мира. Сборная Германии не только проиграла Корее со счетом 0:2, но вообще заняла последнее место в группе.

А с первой позиции в плей-офф неожиданно вышли шведы, которые разгромили Мексику с непробиваемым вратарем Гильермо Очоа — 3:0.

Эмоции раскаленной от увиденного «Казань-Арены» впитал корреспондент Business-FM Сергей Бобрик. Он наблюдал главную сенсацию четырехлетия своими глазами на трибуне, рядом с болельщиками маленькой, но отважной Южной Кореи:

«Фантастический матч. Я сорвал голос. Болел за корейцев, потому что немцы абсолютно не заслужили место в плей-офф. Было много моментов. Да, старались, но, доводя до удара, не завершали свои атаки. А корейцы молодцы, у них было несколько моментов и без этого. Стадион в шоке, то есть немцы молчат, а корейцев, хоть и меньше, но слышно их было, будь здоров. Пели, наверное, как англичане по громкости. Обнимались с корейскими ребятами, потому что болели уже за них. Корейские ребята молодцы, они отбегали свое, старались, бились за каждый мяч».