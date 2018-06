Сборная Германии: «Пусть и больно так рано вылетать с турнира, поздравляем Швецию и Мексику»

Сборная Германии в Твиттере пожелала удачи командами Швеции Мексики в плей-офф чемпионата мира. — Пусть и больно так рано вылетать с турнира, поздравляем Швецию и Мексику. Желаем удачи в плей-офф!, — говориться в сообщении.

As much as it hurts to bow out this early, congratulations to #SWE and #MEX. We wish you good luck in the knockouts 👏 pic.twitter.com/6gbNpePRTm

— Germany (@DFB_Team_EN) 27 июня 2018 г.

Команда Йоахима Лева с 3 очками заняла последнее место в группе F.

