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В ростовском зоопарке сняли видео, как слоны спасаются от жары в бассейне
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В ростовском зоопарке сняли видео, как слоны спасаются от жары в бассейне 

161.ru 27 июня 2018
Фото: 161.ru
Слоны ныряют и выпускают воду через хобот
Чтобы спасти слонов Синту, Ситару и Эколь от сорокоградусной жары, в ростовском зоопарке для них организован «холодный душ». Сотрудники показали на видео, как животные купаются в специально оборудованном бассейне, где всегда прохладная вода нужной температуры. Семейство слонов с удовольствием погружается в воду и предпочитает часто нырять. — Столбики термометров в донской столице подходят к отметке +40 градусов. Чтобы животным было комфортнее в летний период мы следим, чтобы в вольерах всегда была прохладная вода нужной температуры. — написали в официальном паблике ростовского зоопарка. — У нас не только слоны, но и бегемот, красные мартышки, медведи в такую погоду предпочитают много времени проводить в бассейнах. Отмечается, что, если градус питьевой воды в вольерах становится выше нормы, то в поилках сразу меняют воду на охлажденную.
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