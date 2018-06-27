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Массовые заплывы животных в ростовском зоопарке сняли на видео
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Массовые заплывы животных в ростовском зоопарке сняли на видео 

Деловое сообщество 27 июня 2018
Изнурительная жара пришла в регион, столбик термометра поднимается все выше и выше. Если уж люди стараются не выходить из-под прохладных струй кондиционера, что уж говорить о животных. Пушистые, хвостатые и рогатые постояльцы ростовского зоопарка также, как и мы страдают от жары.
Сотрудники ростовского зоопарка опубликовали видео купаний животных. Например, слоны плещутся в бассейне, на территории нового слоновника оборудован вместительный водоем. Счастливые слонята ныряют так глубоко, что из-под воды торчит только кончик хобота. Не зря же появилась поговорка: «Доволен как слон после купания».
«В летний период специалисты зоопарка тщательно следят, чтобы в вольерах у животных была прохладная вода в нужном количестве и правильной температуры, — рассказали в зоопарке. — Белые, бурый, гималайские медведи, бегемот, красные мартышки в такую погоду предпочитают много времени проводить в бассейнах». Тяжелее всего белой медведице Комете, на ее родине конечно никогда не бывало +40. Специальный бассейн для нее наполнили прохладной водой, а в скором времени паре медведей предстоит переезд в новый просторный вольер.
Не забыли и о посетителях, в разных уголках зоопарка установили водные арки. При прохождении через них срабатывает специальный датчик, и окутывает все вокруг облаком водяной пыли.
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