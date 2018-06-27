В Пакистане рыбаки спасают бездомных собак на островах в Аравийском море

Пакистанские рыбаки добровольно возложили на себя обязанности спасателей-волонтеров. Они доставляют корм и воду стаям одичавших собак, обитающим на многочисленных островах вблизи портового города Карачи . Об этом сообщает AFP.

Острова вдоль береговой линии к югу от одного из крупнейших мегаполисов мира в народе называют собачьими. Место считается единственным безопасным убежищем для собак, защищающим их от отлова городскими службами. Пакистанские рыбаки не знают, кто первым привез туда животных, но предполагают, что это сделали местные жители из прибрежных районов. Сельчане стремились спасти животных от отстрела.

По сведениям AFP, численность популяции в Карачи может достигать 35 тыс. В мусульманской традиции собаки считаются нечистыми животными. Приверженцам ислама разрешается держать только пастушьих и охотничьих собак, которые приносят пользу человеку. Религиозные убеждения приводят к жестокому обращению и уничтожению животных. Разлагающиеся на жаре трупы собак часто можно увидеть на улицах города, их периодически собирают коммунальные службы бульдозерами. Проблема бездомных собак в Пакистане , как обращает внимание AFP , усложняется в связи с тем, что зоозащитных движений в стране не существует.

"Собачьи" острова позволяют выживать сотням кандидатов на уничтожение. Однако без поддержки людей собаки были бы обречены на гибель: еду и воду на островах добыть практически невозможно. Из-за отсутствия источников пресной воды они вынуждены пить солоноватую жидкость, скапливающуюся в прибрежных заводях. Иногда им удается найти мертвую рыбу, которую море выбрасывает на берег, или подкараулить у нор мелких животных. Рыбаки видели, когда животные набрасывались друг на друга в борьбе за выживание. Люди, которые ловят рыбу неподалеку от берега, помогают собакам, привозя им еду и питьевую воду.

"Мы видим, как они стоят на берегу острова в надежде получить от нас еду. Так что мы чувствуем их молчаливый призыв, — объясняет Абдул Азиз 30-летний пакистанец, отдавший собакам лепешки и воду из собственного обеда. — Человек без человечности — пустое место. Если мы мы испытываем муки голода и жажды, они должно быть чувствуют то же самое".

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