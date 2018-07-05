Ещё
Вертолет Московского авиацентра эвакуирует 2 пострадавших в ДТП на Симферопольском шоссе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сочи затопило перед матчем Россия - Хорватия
Сочи затопило перед матчем Россия - Хорватия

Вертолет Московского авиацентра эвакуирует 2 пострадавших в ДТП на Симферопольском шоссе 

РИАМО 5 июля 2018
Фото: РИАМО
Вертолет Московского авиационного центра эвакуировал в больницу двоих пострадавших в дорожной аварии на Симферопольском шоссе, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
В 15:42 на 27-м километре автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии один человек погиб и пять ранено.
«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел на Симферопольское шоссе, 8 километр от МКАД, где произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, пострадало около пяти человек. С места аварии экипаж эвакуировал двух пострадавших в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в полете пострадавших сопровождает авиамедицинская бригада.
РИАМО: последние новости
Московских рестораторов попросили закрыть летние веранды из‑за грозы и ветра Посещаемость зоопарка в Химках, где живет олениха‑оракул ЧМ‑2018, выросла на 30% Американца, выращивавшего коноплю в московской квартире, осудили на 11 лет
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одно государство отменяет визовый режим для РФ52
«Доярку из Хацапетовки» избили в Москве78
Российские истребители подняли на перехват39
Россиянку не пустили в Турцию из-за фамилии
С «Газпрома» потребовали $12 млрд57
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение