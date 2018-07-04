На Московском шоссе ВАЗ жестко протаранил две легковушки. Видео

Днем 1 июля на Московском шоссе произошло жесткое ДТП. Видео происшествия опубликовано на канале «Дороги Рязани».

Автомобиль «Жигули» 15-ой модели на скорости несся с путепровода и протаранил две легковушки.

Сведений о пострадавших нет.