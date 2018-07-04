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На Московском шоссе ВАЗ жестко протаранил две легковушки. Видео
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На Московском шоссе ВАЗ жестко протаранил две легковушки. Видео 

АиФ Рязань 13 часов назад
Фото: АиФ Рязань
Днем 1 июля на Московском шоссе произошло жесткое ДТП. Видео происшествия опубликовано на канале «Дороги Рязани».
Автомобиль «Жигули» 15-ой модели на скорости несся с путепровода и протаранил две легковушки.
Сведений о пострадавших нет.
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