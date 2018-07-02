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На Московском проспекте «Шкода» вылетела на отбойник: видео из машины, в которую она врезалась
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На Московском проспекте «Шкода» вылетела на отбойник: видео из машины, в которую она врезалась 

76.ru 8 часов назад
Фото: 76.ru
Иномарку вынесло на встречку
Сегодня вечером на Московском проспекте В Ярославле в час пик произошло ДТП — на отбойник посреди дороги вылетела «Шкода». После чего машину вынесло на встречную полосу, и она лоб в лоб столкнулась с другой машиной.
Спасатели, как сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области, на место не выезжали.
В соцсетях обсуждают причин аварии.
Кто-то предполагает, что водитель «Шкоды» уходил от столкновения с другой машиной, другие считают, что был невнимателен за рулём. Трети полагают, что всё дело в дороге.
— Колея на Московском адовая, после дождя при перестроении я даже на полном приводе чувствую и виляю на 70км/ч, — написал водитель Дима Чуйко в группе «Первый ярославский автопортал».
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