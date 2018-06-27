«Снова вместе?!»: Дайнеко спровоцировала слухи о романе с Алексеем Воробьевым

Еще в начале декабря 2017 года на страницах светских хроник писали о бурном романе Виктории Дайнеко и прославленного хоккеиста, защитника клуба «Салават Юлаев» Григория Панина . Однако позже сама певица опровергла эту информацию.

«Друзья, не ведитесь на провокации. Я на данный момент свободная девушка к счастью или сожалению ни с кем не встречаюсь», — написала в своем микроблоге Дайнеко, отметив, что с Григорием Паниным ее связывают исключительно дружеские чувства. Чего нельзя сказать об отношениях певицы с бывшим мужем Дмитрием Клейманом , от которого в 2015 году артистка родила дочку Лидию.

После развода супруги так и не пришли к примирению. Пара рассталась летом 2017 года, когда их общей дочке было едва исполнилось два года.

Недавним видеороликом певица смогла заинтриговать поклонников, спровоцировав слухи о возобновлении романа с Алексеем Воробьевым . Слухи об отношениях пары ходили еще в 2011 году, однако уже в 2014-м фанаты с нетерпением ждали, когда Дайнеко объявит о свадьбе с Клейманом.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1656436080502966449_3073135"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Видео было сделано во время одного из концертов. Виктория Дайнеко и Алексей Воробьев исполнили одну из композиций из альбома артиста перед многотысячной публикой.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1810923431315911664_3073135"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Неподдельные чувства и страстные взгляды, которыми одаривал Воробьев постройневшую и похорошевшую после родов Викторию Дайнеко — не остались незамеченными. «Неужели снова вместе!», «Какая красивая пара!», «Леша вернись к Дайнеко, она просто красавица», «Такие милые, взгляд от вас не отвести», «Они вместе?!», «Идеальная пара, снова любовь?!», «Ребята Вы супер, чувствуется, что искра пролетела», «Красивые и счастливые», — отметили поклонники.