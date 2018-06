В сериале «Симпсоны» нашли пророчество о финалистах российского мундиаля

Поклонники «пророческого» анимированного ситкома «Симпсоны» полагают, что нашли в нем предсказание, касающиеся чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет

Речь идет об одном из эпизодов 1997 года, в котором жителям Спрингфилда в рекламном ролике предлагается посетить финальный матч чемпионата мира по футболу между Мексикой Португалией и выяснить, какая нация самая великая на Земле.

Хотя нет четкого указания того, в каком году проходит этот матч, некоторые детали заставили зрителей поверить, что это касается именно российского мундиаля.

The Simpsons in the season 9 (1997) predicted a football final between Portugal and México! Wow.. I frankly can't stop myself from believing in this 'cause the cartoon had such an impressive history of valid predictions and connotations. pic.twitter.com/lMyqVVUN7C

— Nesrine (@saturnnes) 22 июня 2018 г.

По ходу серии рассказывается, что в стартовом матче Мексика обыграла Германию со счетом 1:0. Поклонники сериала тут же уловили сходство с ЧМ-2018, на котором

был зафиксирован такой результат, и посчитали это пророчеством.

Масла в огонь подлил еще один из эпизодов той же серии, в котором мексиканский футболист резвится в сауне с девушками в бикини. То же самое происходило

на скандальной вечеринке «ацтеков»

перед чемпионатом мира в России , о которой в свое время раструбили СМИ.

Существует реальная вероятность того, что Португалия с Мексикой окажутся по разные стороны турнирной сетки плей-офф ЧМ-2018 и не смогут пересечься раньше финала.

Это произойдет в том случае, если в среду мексиканцы не проиграют шведам и займут первое место в группе. Португалия, со своей стороны, все для этого уже сделала. Забей Криштиану Роналду пенальти в ворота Ирана и займи португальцы первое место в своей группе, на «пророчестве Симпсонов» можно было бы ставить крест.