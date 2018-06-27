Собрался на рыбалку? 9 секретов и лайфхаков для успешного улова

Ловись рыбка, большая и маленькая! Практика показывает, что этого заклинания, увы, недостаточно, чтобы гарантировать себе богатый улов.

Поэтому перед походом на «тихую охоту» стоит запастись еще несколькими секретами и лайфхаками. А идти на рыбалку однозначно стоит: с одной стороны, тишина, созерцание и отдых от безумной городской гонки, а с другой — азарт настоящего добытчика.

И если ты пока еще не обзавелся собственной коллекцией рыбацких премудростей, то мы с тобой ими поделимся. Сегодня ведь День рыбака, а значит, всем причитается, как минимум, по карасю.

Кадр из фильма «Рыба моей мечты»

1. Где водится рыба?

Этот вопрос кажется странным только сначала. Понятное дело, что в воде. Но мы не совсем об этом. Предположим, что ты будешь рыбачить на реке. Можно, конечно, прийти и просто сесть на берег в произвольном месте, но давай посмотрим, где больше шансов встретить рыбу и желательно не одну.

Мутная вода

Вполне возможно, что это связано с проплывающими там рыбами. Ты можешь и сам побросать в реку немного сухой земли или глины — рыбы подумают, что это отличное место для «тусовки».

Перепад глубин

Где глубина — там и рыба. Причем речь не обязательно идет о середине реки. Вода сейчас теплая, так что перед началом рыбалки исследуй местность — поброди вдоль берега и попробуй найти омут.

Бровка реки

Бровка — резкий переход от отмели к глубине. Когда ты ее найдешь, то перед возвращением на берег можешь воткнуть в интересующее тебя место палку, чтобы иметь визуальный ориентир.

Перекаты

Если в воде торчит камень или поваленное дерево, то есть шанс обнаружить там хищных рыб. Особенно утром или вечером.

Заросли полуводной и подводной травы

Камыши, водоросли или любая незнакомая тебе водная зелень — потенциальное «пастбище» для будущего улова, так что не стоит игнорировать такие места, особенно если там есть небольшое течение, приносящее корм.

Возле свисающего над водой дерева

С него периодически падают насекомые, местные рыбы об этом знают и периодически навещают этот «шведский стол». Возможно, тебе повезет прийти на рыбалку как раз во время одного из таких визитов.

2. Какую наживку использовать?

Какой бы крутой ни была твоя удочка, рыба вряд ли ей заинтересуется просто так. Ее нужно привлечь заманчивой наживкой. Вариантов несколько.

Ручейник

Так рыбаки называют личинок, которые можно найти в воде возле берега под затонувшими корягами или ветками. Такая наживка хорошо знакома обитателям реки и считается очень удачной.

Опарыш

Это белые маленькие личинки мух. Их можно найти на испорченных продуктах или купить в специализированном магазине.

Черви

Наверняка ты знаешь о том, что многие запасаются перед рыбалкой дождевыми червями, но знатоки советуют выбирать красных навозных, которых рыбы считают деликатесом.

Живец

Если ты поймал мелкую рыбешку, можешь великодушно отпустить ее назад. Или использовать в качестве приманки для хищника.

3. Секреты ловли конкретных рыб Как и все живые существа, рыбы имеют свои привычки и особенности. Про характер отдельных особей сказать ничего не можем. Но буквально пару слов (чтобы не отбирать лавры у журнала «Рыболов-любитель») о самых распространенных видах все же напишем.

Щука

Летом она прячется от жары в глубину, и выловить ее можно будет, только если долго и упорно ждать улова в самые прохладные часы, в идеале — перед грозой, когда она становится активнее.

Лещ Ему тоже жарко, так что с берега леща стоит ловить только ночью. Он не побрезгует наживками, перечисленными нами выше, а еще для него можно приготовить особенный «бутерброд» из макаронины, опарыша и кукурузы.

Карась

Карась травоядный, а значит, его можно найти там, где много водных растений. А еще он очень чувствителен к атмосферному давлению. Поэтому перед походом за карасем загляни в прогноз — если завтра ожидается резкое изменение погоды, то на хороший улов рассчитывать не приходится.

Окунь

Хищник питается мальками. Мальки обитают у берега. Вывод — поймать окуня можно, даже если у тебя нет лодки. К тому же он любит теплую, хорошо прогретую воду, так что сейчас самое подходящее время, для того чтобы выловить нескольких окуньков!

И, напоследок, еще несколько маленьких, но важных лайфхаков для удачной рыбалки.

4. Прикорми рыбу

Сделай место своей рыбалки привлекательным для рыб — брось в воду немного хлебного мякиша, перловки или гороха — тем самым ты почти в два раза увеличишь шансы на то, что скоро «клюнет».

5. Используй живую приманку

Если твой червь, опарыш или другое насекомое будет дергаться на крючке, то рыба быстрее и охотнее ее заметит. С этой же целью можешь иногда подергивать удилищем и чуть-чуть отводить его в разные стороны.

6. «Прокачай» своего червяка

Если за день до рыбалки ты положишь к червякам свежую траву, вымоченную в молоке, то произойдет чудо: в ответственный момент они станут более пахучими и дольше смогут сохранять активность на крючке.

7. Покрась своего червяка

Еще более радикальный способ модернизации стандартной наживки от бывалых рыбаков. Для этого понадобится яркая помада с фруктовым запахом. Ее нужно развести в теплом молоке, немного остудить и вымочить в ней червей, часа три-четыре. В итоге они станут ярче и ароматнее.

8. Просто добавь укроп

В приманку или на наживку. Рыбам будет трудно перед этим устоять. Особенно тем, что из семейства карповых.

9. Секрет хранения улова

Чтобы донести свой богатый улов до дома в целости и сохранности, рыбу лучше всего складывать в плетеную корзину из натуральных материалов, застлав дно и каждый слой листьями или крапивой.