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Роковая ошибка: цапля приземлилась в клетке со львами в зоопарке
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Роковая ошибка: цапля приземлилась в клетке со львами в зоопарке 

ТК «Звезда» 27 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
Посетители Амстердамского зоопарка сняли на видео охоту львицы на цаплю.
Последние секунды жизни приземлившейся в клетке со львами цапли попали на видео.
Птица решила отдохнуть, но из всех мест в Амстердамском зоопарке цапля почему-то выбрала самое неудачное.
Легкую добычу первой заметила львица и начала подкрадываться к птице. Несколько раз хищница замирала, чтобы не спугнуть свою жертву, а в решительном прыжке одним махом не оставила пернатой никакого шанса к спасению.
На обед к львице, закончившей охоту, тут же подоспели лев и еще одна львица.
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