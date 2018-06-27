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В немецком зоопарке умерла медведица Ольга
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В немецком зоопарке умерла медведица Ольга 

Газета.Ru 27 июня 2018
В мюнхенском зоопарке «Хеллабрунн» умерла бурая медведица Ольга, которая является одним из самых старых животных, которые находятся в неволе. Об этом пишет Merkur.
Отмечается, что Ольга умерла 26 июня в возрасте 41 года. В последние дни она чувствовала слабость, а накануне ее парализовало. После этого сотрудники зоопарка приняли решение облегчить ее страдания.
Согласно имеющейся информации, медведица родилась в России зимой 1976/1977 года, уже осенью ее привезли в мюнхенский зоопарк. В «Хеллабрунне» не осталось медведей такой породы.
Ранее сообщалось, что говорившая на языке жестов горилла умерла в Калифорнии.
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