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Расторгуев разбаловал подрастающую внучку и сына
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Расторгуев разбаловал подрастающую внучку и сына 

Teleprogramma.pro 27 июня 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев не так давно развеял слухи о проблемах со здоровьем. Он продолжает радовать поклонников своими концертами, а также видится со своими детьми. Его старшему сыну Павлу от первого брака уже 40 лет. Он подарил своему отцу внучку Соню. В прошлом году на свой день рождения 12-летняя девочка попросила у дедушки кредитную карту. Николай Вячеславович души не чает в своей внучке, поэтому мгновенно исполнил ее желание.
Теперь поклонники считают, что артист избаловал девочку. Однако он не отказывает в средствах и своему 24-летнему сыну Николаю Расторгуеву-младшему. Тот ведет достаточно роскошный образ жизни и хвастается этим в соцсетях. Разъезжает молодой человек на иномарке, носит брендовую одежду и ест в фешенебельных ресторанах. Однако Николай-младший пытается строить собственный бизнес. Он занимается сетевым маркетингом и владеет интернет-магазином, в котором продает различные продукты для похудения.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1470551171764893443_1198533858"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
По известной схеме, человек, желающий работать с сыном певца, должен сначала купить в его магазине товара на восемь тысяч рублей, а потом его перепродать. Чем больше людей вступят в эту схему, тем выше будет статус человека, который первым начал сотрудничать с Расторгуевым-младшим. Однако на таком маркетинге обычно зарабатывает только хозяин бизнеса, сообщает EG.ru. К лидеру группы «Любэ» старается не обращаться за помощью лишь его старший сын. Стоит отметить, что артист зарабатывает за одно свое выступление около миллиона рублей, поэтому может обеспечить каждого члена своей семьи.
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